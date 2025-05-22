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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Туск відреагував на заяву Трампа, що Путін не хоче миру

Прем’єр-міністр Польщі зазначив, що РФ не має намірів щодо припинення війни та початку мирних переговорів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр Польщі Дональд Туск не підтвердив інформацію, що президент США Дональд Трамп у своїй розмові з європейськими лідерами після дзвінка президенту РФ Володимиру Путіну сказав, що той не прагне миру, оскільки відчуває, що «перемагає».

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Onet.

Прем’єр-міністра запитали про повідомлення про те, що Дональд Трамп передав європейським лідерам, що «Володимир Путін не готовий закінчити війну в Україні».

«Я не підтверджую таке повідомлення. Але я підтверджую, що ситуація складна, тому що з російського боку немає навіть сліду доброї волі якнайшвидше припинити вогонь і розпочати чесні мирні переговори. І президент Трамп, і наша, європейська „четвірка“, сформулювали дуже чітку умову: припинення вогню без жодних умов, тобто до початку переговорів, щоб люди перестали гинути», — сказав Туск.

Нагадаємо, під час телефонної розмови в понеділок, 19 травня, Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що Путін не готовий припинити війну в Україні, оскільки вважає, що перемагає.

«Це не моя війна. Ми втягнулися в те, в чому не мали брати участь», — сказав президент США журналістам після розмови з Путіним.

WSJ пише, що деякі європейці під час телефонної розмови в понеділок наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані має бути безумовне припинення вогню. Але Трамп знову заперечив, сказавши, що йому не подобається термін «безумовне». Він сказав, що ніколи не використовував цей термін, хоча 8 травня закликав до 30-денного припинення вогню в дописі на своїй соціальній платформі Truth Social.

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