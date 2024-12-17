Туск відвідав Львів: що сказав про можливість відправлення польських військ до України

Туск запевнив, що якби вступ України до ЄС і НАТО залежав лише від Польщі, це не тривало б більше одного дня.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск обговорить із західними партнерами проєкт оснащення українських бригад.

Про це він заявив пресконференції за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Львові.

"Будемо намагатися реалізувати проєкт оснащення українських бригад. Будемо говорити з європейськими та скандинавськими партнерами про це", – сказав Туск.

Україна в ЄС і НАТО

Також польський прем'єр запевнив, що головування його країни в Європейському Союзі означатиме посилення роботи над вступом України до ЄС і НАТО.

"Україна завжди могла розраховувати на підтримку Польщі, коли йшлося про членство в НАТО. Тут нічого не змінюється. Якби це залежало від Польщі, це не тривало б більше одного дня. Але ви можете розраховувати на нас", – сказав він.

Питання розміщення польських військ в Україні

Проте, що стосується, відправлення польських військ до України, то позиція Туска залишилася незмінною.

"Польща не має наміру відсилати свої війська куди-небудь", - сказав Туск, передає "Інтерфакс-Україна". Він вважає, що треба посилювати Україну, "а не спекулювати", хто готовий розмістити свої війська.

Раніше глава МЗС Польщі Сікорський пояснив, чому Польща не відправить свої війська до України.

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