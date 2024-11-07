Туск висловився про дії Трампа щодо війни в Україні

Туск зауважив, що новообраний президент США сповідує один принцип у політиці, який не приховує, – "певного роду непередбачуваність".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на сьогодні ніхто світі не може точно сказати, як обраний президентом США Дональд Трамп діятиме щодо війни в Україні.

Про це Туск сказав на пресконференції у Варшаві 7 листопада, повідомляє "Укрінформ".

На думку очільника польського уряду, слід очікувати "динамічного президентства" Трампа, і треба бути готовими до зміни у порівнянні з президентом Джо Байденом.

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"Що це означає також для нас у ключовій справі безпеки, тобто у питанні: Україна, Росія, війна? Чи це означає зміну фронту у Вашингтоні? Я не знаю сьогодні у світі нікого, хто б точно відповів на це запитання. Останніми місяцями ми чули змінні думки, змінні пропозиції з різних питань", – розповів Туск.

Він назвав Трампа "вимогливим партнером". Водночас у польського прем’єра під час головування у Раді ЄС за першої каденції Трампа склалися з ним "хороші відносини".

За словами Туска, новообраний президент США сповідує один принцип у політиці, який не приховує, – "певного роду непередбачуваність".

"Я часто чув, також і в розмовах віч-на-віч від Дональда Трампа, що це хороший спосіб застати когось зненацька. Іноді він таким чином застає зненацька союзників, іноді – ворогів", – зауважив прем’єр-міністр Польщі.

Він акцентував, що незважаючи на "динаміку подій", Польща повинна визначати і робити те, що в її інтересах.

Туск також анонсував, що він у недалекому майбутньому зустрінеться з Трампом. Але оскільки ще декілька тижнів президентом США буде Байден, то ситуація на фронті і польсько-американські інтереси "вимагають бути зрілими і серйозними".

"Я знаю, що маю робити спільно з нашими американськими друзями, і не дозволю собі жодні ризики", – зазначив голова польського уряду.

Він також спростував інформацію про те, що вже нібито провів телефонну розмову з Трампом.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, радники Трампа висунули різні версії плану закінчення війни в Україні. Один із планів передбачає відмову від НАТО; заморожування лінії фронту і створення демілітаризованої зони; залишення Росії захоплених територій та постачання зброї від США для стримання майбутнього нападу.

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