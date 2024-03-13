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Туск вказав на лицемірство деяких європейських політиків щодо України

Туск вказав на лицемірство деяких європейських політиків щодо України

Дональд Туск висловився про європейських політиків

Вони говорять голосні промови на підтримку України, але не хочуть передавати російські активи Києву.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україні для ведення переможної війни вистачило конфіскованих російських активів, якби Євросоюз все-таки передав їх Києву.

Про це інформує TVN24.

На питання журналістів про те, чому російські активи не вдається використати на користь України, він пояснив: "Якраз у тих столицях, де чути гучні, проукраїнські слова, коли доходить до справи (наприклад, коли ми говоримо: давайте заберемо ці російські активи і передамо їх Україні), виявляється, що є якісь проблеми".

Крім того, польський премʼєр заявив, що санкції проти РФ "повинні перестати бути фіктивними".

"Пів Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, а багато компаній, зокрема й польські, успішно обходять санкції. Тому що чомусь ніхто не зацікавлений, аби їх дотримуватися з усією силою", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фон дер Ляєн зробила гучну заяву про оборонний союз та підтримку України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Євросоюзі заявили про плани запровадити обмеження на російське зерно.

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