Туск вказав на лицемірство деяких європейських політиків щодо України

Вони говорять голосні промови на підтримку України, але не хочуть передавати російські активи Києву.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україні для ведення переможної війни вистачило конфіскованих російських активів, якби Євросоюз все-таки передав їх Києву.

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Про це інформує TVN24.

На питання журналістів про те, чому російські активи не вдається використати на користь України, він пояснив: "Якраз у тих столицях, де чути гучні, проукраїнські слова, коли доходить до справи (наприклад, коли ми говоримо: давайте заберемо ці російські активи і передамо їх Україні), виявляється, що є якісь проблеми".

Крім того, польський премʼєр заявив, що санкції проти РФ "повинні перестати бути фіктивними".

"Пів Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, а багато компаній, зокрема й польські, успішно обходять санкції. Тому що чомусь ніхто не зацікавлений, аби їх дотримуватися з усією силою", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фон дер Ляєн зробила гучну заяву про оборонний союз та підтримку України.

Крім того, ми раніше інформували, що у Євросоюзі заявили про плани запровадити обмеження на російське зерно.

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