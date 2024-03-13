Туск вказав на лицемірство деяких європейських політиків щодо України

Вони говорять голосні промови на підтримку України, але не хочуть передавати російські активи Києву.
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україні для ведення переможної війни вистачило конфіскованих російських активів, якби Євросоюз все-таки передав їх Києву.
Про це інформує TVN24.
На питання журналістів про те, чому російські активи не вдається використати на користь України, він пояснив: "Якраз у тих столицях, де чути гучні, проукраїнські слова, коли доходить до справи (наприклад, коли ми говоримо: давайте заберемо ці російські активи і передамо їх Україні), виявляється, що є якісь проблеми".
Крім того, польський премʼєр заявив, що санкції проти РФ "повинні перестати бути фіктивними".
"Пів Європи досі торгує з Росією та Білоруссю, а багато компаній, зокрема й польські, успішно обходять санкції. Тому що чомусь ніхто не зацікавлений, аби їх дотримуватися з усією силою", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фон дер Ляєн зробила гучну заяву про оборонний союз та підтримку України.
Крім того, ми раніше інформували, що у Євросоюзі заявили про плани запровадити обмеження на російське зерно.
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