Туск висловився про "замороження конфлікту" в Україні: заява прем'єра

Дональд Туск. / © Associated Press

Реклама

У розв’язаній Російською Федерацією війни проти України можливе тимчасове "замороження".

Таку думку висловив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після розмови з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє The Guardian.

"Є певні сигнали, у мене також є інтуїція, що можливо, заморожування конфлікту – я не хочу говорити про кінець війни, але про заморожування конфлікту – може відбутися швидше раніше, ніж пізніше", - висловився польський прем’єр.

Реклама

Туск каже, що під час розмови Зеленський був "дуже обережний, але все ж оптимістичний".

"Українська сторона дуже зацікавлена в тому, щоб Європа, в тому числі Польща, взяла участь у формуванні цього майбутнього перемир'я, а потім і миру. Ми також дуже зацікавлені в цьому, щоб у нашому регіоні запанував мир, тому що це також матиме дуже позитивний вплив на нашу безпеку", – додав він.

Зауважимо, Зеленський також поділився результатами розмови з польським прем’єром. Президент поінформував Туска щодо розмови з американським лідером Дональдом Трампом та європейськими колегами. За словами глави держави, вони обговорили “наявні дипломатичні можливості” та наголосили, що “надійний мир є важливим для всіх”.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає небезпечними переговори щодо України без Європи. З його слів, європейські країни мають бути на мирних перемовинах, щоб не допустити нав’язування Києву невигідних умов.

Реклама

Зауважимо, видання ВВС наголошує - є побоювання, що зустріч Путіна і Трампа може призвести до того, що президент США поступиться вимогам Кремля. Адже прірва між Києвом і Москвою настільки велика, що навіть переговори за посередництва американського президента можуть ускладнити її подолання.