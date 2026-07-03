Туск висунув нову умову для вступу України до ЄС: про що йдеться

Дональд Туск / © Associated Press

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Україна готова знизити напруженість у відносинах із Польщею та шукати компроміси. Водночас для вступу до Євросоюзу Києву потрібно визнати історичну правду у складних питаннях спільного минулого.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи результати зустрічі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та очільника польського дипломатичного відомства Радослава Сікорського у Варшаві.

Туск назвав умову вступу України до ЄС

Польський прем’єр підкреслив, що зафіксував позитивні зрушення у підходах українського керівництва до розв’язання наявних суперечок.

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«У мене є ознаки, що українські політики усвідомили, що ескалація напруженості, за яку вони відповідають… ці сигнали з Києва спричинили цей конфлікт, що шкодить інтересам як Польщі, так і України. У мене є ознаки, що українська сторона усвідомила, що варто шукати способи чесної розмови, зокрема про майбутнє», — зазначив він.

Водночас Туск наголосив, що офіційному Києву доведеться виконати певні умови у сфері історичної політики для повноцінного вступу до Європейського Союзу.

«Не існує європейської спільноти без примирення. Не може бути примирення без історичної істини та прийняття болісної історії. Україна має це зрозуміти», — заявив очільник уряду Польщі.

Переговори керівників зовнішньополітичних відомств обох країн у Варшаві стали черговим кроком у врегулюванні дипломатичних розбіжностей між державами.

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Конфлікт Польщі та України — останні новини

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №15360, який передбачає створення Українського національного пантеону.

Водночас у Польщі вважають, що законопроєкт про створення в Україні Національного пантеону є ескалацією конфлікту, який виник між Варшавою і Києвом.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга має привезти до Варшави пропозицію, покликану знизити напруженість у польсько-українських відносинах.

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