Туск забив на сполох через Росію: попередив про «вирішальні місяці» не лише для України

Дональд Туск.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчі місяці можуть стати вирішальними не лише для незалежності України, а й для безпеки Польщі.

Про це очільник польського уряду заявив під час заходів з нагоди 87-ї річниці початку Другої світової війни, повідомляє Polsat News.

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Він наголосив, що Росія є агресором, який розпочав чергову жорстоку війну в Україні. З його слів, розвиток ситуації протягом наступних місяців матиме значення і для безпеки поляків, бо «через 87 років після початку Другої світової війни зло знову чатує за нашими кордонами».

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«Люди знову гинуть, тисячі й сотні тисяч, діти знову гинуть під бомбами. І це просто через дорогу, в Україні. Доля України — це також наша доля в найближчому майбутньому», — наголосив Туск.

За словами перм’єра, що «найближчі місяці, ця осінь, ця зима, що попереду, можуть бути вирішальними не лише для незалежності України».

«А й для нас. Для безпеки Польщі та всього вільного світу (…). З Вестерплатте ми голосно кричимо всьому вільному світу: проявіть солідарність. Ми повинні допомогти Україні вижити сьогодні. Ми не можемо повторити ці помилки, ми не можемо повторити Мюнхен. Ми не можемо повторити цю жахливу, безпорадну, безсилу політику потурання злу», — заявив Туск.

Нагадаємо, раніше Дональд Туск зробив тривожну заяву про плани Росії на осінь і зиму. З його слів, протягом останніх тижнів Москва демонструє ознаки підготовки до посилення напруженості, а також сигналів про підготовку до нового витка ескалації.

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