Туск заявив, що сьогоднішній день символічний для переговорів з РФ про мир: чому ж

Дональд Туск. / © Associated Press

Те, що переговори президента США Дональда Трампа і диктатора РФ Володимира Путіна відбуваються 15 серпня, є дуже символічним.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у промові з нагоди річниці Варшавської битви 1920-го.

Саме цього дня - річниця Варшавської битви, завдяки якій республіка відстояла свою незалежність у польсько-радянській війні.

"15 серпня – гарний день для переговорів з Росією про війну та мир. Цього дня 105 років тому під час Варшавської битви поляки зупинили Червону Армію в її поході на Європу", – нагадав Туск.

Прем’єр переконаний: історичний приклад Польщі доводить, що російська армія може зазнати поразки.

"На щастя, ми не знали, що Росія "непереможна" – і ми їх перемогли. Мир через силу, ніщо більше", додав Туск.

Нагадаємо, сьогодні на Алясці відбудуться переговори Дональда Трампа і Володимира Путіна. Президент США заявив, що під час саміту в Анкориджі хоче досягнути припинення вогню між Україною та Росією. Трамп наголосив, що буде «не радий», якщо кровопролиття не зупиниться вже сьогодні.

У Кремлі також розповіли, що хоче обговорити Путін з Трампом. Президент обговорюватимуть питання українського врегулювання, економічні проєкти та суперечливі питання, які у Москві називають «взаємними подразниками».