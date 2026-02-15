Туск заявив, що українці довели: без протистояння злу світ не виживе

Дональд Туск / © Associated Press

Реклама

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українці стали прикладом сили і рішучості у боротьбі зі злом, без чого, на його переконання, світ не зможе вижити.

Таку думку він висловив під час виступу з нагоди вручення нагороди Евальда фон Клейста українському народові в межах Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє Укрінформ.

На думку Туска, українці заслуговують на повагу всього вільного світу за свою мужність, відвагу та здатність боротися з потужним агресором. Глава польського уряду зазначив, що саме протистояння злу і готовність захищати свободу та цінності робить українців прикладом для Європи та світу.

Реклама

Туск наголосив, що на початку повномасштабної війни у 2022 році український лідер відмовився від евакуації, попередивши, що потрібні боєприпаси, а не безпечний прихисток. За словами польського премʼєра, сьогодні українці демонструють, що цінності демократії, свободи та прав людини — це те, за що вони готові боротися до кінця.

Він також звернув увагу на важливість єдності обʼєднаного Заходу, НАТО та ЄС, підкресливши, що лише вони можуть ефективно протистояти злу та забезпечити безпеку.

Нагадаємо, що раніше Туск різко відповів Трампу щодо війни в Україні: деталі

Туск назвав справжнього винуватця зриву миру в Україні.