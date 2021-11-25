Туск закликав сприймати агресію РФ "дуже серйозно" і заявив про намір "активно діяти" в українському напрямку

Такс зауважив, що у Польщі перебуває чимало українців
Загроза російського вторгнення в Україні на сьогодні є серйозною проблемою, говорити про яку необхідно не через призму міграції, а в контексті безпеки в Україні.
Про це заявив експрезидент Євроради Дональд Туск під час пресконференції у Варшаві.
"Я б не говорив у контексті міграції. В останні роки сотні тисяч українців опинилися в Польщі, але, скоріше, не з політичних, а з економічних причин. Це не викликає якоїсь напруги, емоцій чи негативних наслідків (у Польщі – ред.). Натомість є питання безпеки", - сказав він.
За його словами, він має намір найближчим часом "діяти активно" в українському напрямку. Утім, як саме, не уточнив.
"Загрозу російської агресії в Україні треба сприймати дуже серйозно", - наголосив Туск.
Нагадаємо, що Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.
Крім того, США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, зокрема мапами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву до України з кількох місць.
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