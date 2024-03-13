Туск заявив, що американський спікер Джонсон відповідальний за зрив допомоги Україні

Прем'єр наголошує, що допомога Україні - не внутрішнє питання США.

Республіканець, спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон несе особисту відповідальність за нездатність схвалити подовження допомоги Україні.

Про це під час візиту до Вашингтона заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє його Reuters.

Очільник польського уряду наголошує, що від Джонсона залежить доля мільйонів осіб. З його слів, допомога Україні - це не "якась політична сутичка, яка має значення лише на американській політичній сцені".

"Нездатність пана Джонсона ухвалити позитивне рішення буде коштувати тисячі життів. Він несе за це особисту відповідальність", - заявив Туск.

До слова, на зустрічі з президентом США Джо Байденом Дональд Туск та президент Польщі Анджей Дуда закликали Майка Джонсона рухатися вперед із голосуванням за подовження підтримки України.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда попередив, чим може обернутися перемога Путіна у війні. З його слів, якщо агресорка Росія виграє, то президент-диктатор Володимир Путін нападе на інші держави.

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