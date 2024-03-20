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Туск заявив, що наступні пів року війни будуть вирішальними, але назвав умову

Туск заявив, що наступні пів року війни будуть вирішальними, але назвав умову

Дональд Туск. / Фото: Associated Press

Політик вважає, що варто підготувати Європу на випадок агресії РФ.

Найближчі пів року можуть стати вирішальними у війні в Україні. Втім, для цього Захід повинен безперебійно надавати військову допомогу для ЗСУ, зокрема боєприпаси.

Про це на пресконференції заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск, передає "Укрінформ".

"Найближчі пів року будуть абсолютно вирішальними, відтак потрібно доправити в Україну стільки боєприпасів, скільки можливо, і налагодити їхнє виробництво всередині країни", - висловився очільник уряду Польщі. 

Туск пообіцяв, що в цьому плані Польща буде "дуже активною". 

Крім того, політик вважає, що варто підготувати Європу на випадок агресії РФ. З його слів, загроза реальна і "жодна країна не може собі дозволити ігнорувати її, особливо - коли усі союзники лише про це говорять". Туск зазначив, що уряд зараз накопичуватиме запаси, і перенаправлятиме кошти на різні рішення, пов’язані з російською агресією.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда назвав рік, коли Росія може атакувати країни НАТО. З його слів, Москва може незабаром мати такий військовий потенціал, який дасть їй змогу напасти вже 2026-го або 2027 року. Тому країнам Альянсу варто збільшити витрати на оборону, щоб не стати наступною ціллю Кремля.

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