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Туск заявив, за якої умови Путін не напав би на Україну

Туск заявив, за якої умови Путін не напав би на Україну

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск / Фото: Associated Press

За його словами, зараз Європа має усвідомити, що може зробити більше у боротьбі зі злом.

Повномасштабного вторгнення агресорки Росії до України можна було б уникнути, якби європейські держави заздалегідь краще підготувалися. Тож сьогодні Європейському Союзу необхідно докласти власних зусиль, аби стати безпечним континентом.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє "Європейська правда".

"Справа не в тому, що Україна повинна програти війну. Якби Європа була краще підготовлена, можливо, Росія не наважилася б напасти на нашого друга, яким є Україна", - заявив польський політик.

За його словами, зараз Європа має усвідомити, що може зробити більше у боротьбі зі злом. Як приклад, Туск згадав COVID-пандемію та наголосив, що то країни об'єдналися для боротьби з вірусом. Втім, повномасштабна російська агресія, каже Туск, - це зло, яке "небезпечніше за цей вірус".

"Маємо усвідомити, що ми можемо зробити більше у боротьбі зі злом, небезпечнішим за цей вірус", - сказав політик.

Прем'єр Польщі наголошує: коли йдеться про безпеку Європи, "тут немає місця для для суперечок і внутрішньої конкуренції".: 

"Європа буде безпечною за умови, що небо над Європою буде безпечним… Тут немає місця для суперечок і внутрішньої конкуренції", - сказав Дональд Туск. 

Нагадаємо, керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик заявив, що Путін готовий до мініоперації проти НАТО. Втім, його зупиняє позиція західних країн.

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