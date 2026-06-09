Туск жорстко розкритикував переговори щодо України без Польщі: що заявив

Дональд Туск / © Associated Press

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Будь-які міжнародні домовленості щодо закінчення війни в Україні, ухвалені без участі Варшави, не матимуть юридичної сили для польської сторони. Польща має обов’язково брати участь у переговорах про припинення війни.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції у вівторок, передає Reuters.

Заява Туска про мирні переговори щодо України — яка позиція Польщі

Заява пролунала після того, як лідери Великої Британії, Німеччини та Франції зустрілися у Лондоні з Володимиром Зеленським, щоб обговорити майбутнє перемир’я.

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Оскільки Дональда Туска туди не запросили, у Варшаві заговорили про те, що Польщу відсувають на другий план, доки Захід намагається якнайшвидше посадити Київ і Москву за стіл переговорів.

«Я… дуже обережно ставлюся до ідей, які виникають у Західній Європі, щодо якомога швидшого початку якогось діалогу чи розмови з Путіним щодо України», — сказав він.

Польський прем’єр також висловив невдоволення чинним форматом «E3» (Велика Британія, Франція та Німеччина), який виключає інших європейських союзників Києва із процесу ухвалення рішень. Він зазначив, що цю позицію поділяють й інші партнери в ЄС.

«Я розмовляв з прем’єр-міністеркою Мелоні, яка не в захваті від існування такого формату. Будь-які домовленості, у яких Польща не братиме участі, не будуть обов’язковими для нас», — наголосив він.

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Водночас Дональд Туск повідомив, що найближчими днями заплановано ширшу зустріч щодо українського питання. У ній, окрім Великої Британії, Німеччини та Франції, офіційно візьмуть участь Польща та Італія.

Візит Зеленського до Лондона — останні новини

Нагадаємо, 7 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з офіційним візитом.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав головні теми зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини в Лондоні.

До слова, Володимир Зеленський назвав перший крок до завершення війни в Україні.

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