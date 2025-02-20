Може бути капітуляція всього Заходу: Туск зробив гучну заяву на захист України

Туск закликав не закривати очі на це.
Вимушена капітуляція України означала б капітуляцію всієї західної спільноти.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у своєму дописі в Мережі X (Twitter).
Свою заяву польський прем’єр зробив на тлі геополітичних подій та заяв, які впродовж останніх днів лунають із США.
"Вимушена капітуляція України означала б капітуляцію всієї спільноти Заходу. З усіма наслідками, що випливають з цього факту. І нехай ніхто не робить вигляд, що цього не бачить", – попередив Туск.
Як повідомлялося, Європа стривожена останніми заявами президента США Дональда Трампа на адресу України та її лідера Володимира Зеленського. Зокрема, про свої побоювання заявили у Греції та Литві.
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