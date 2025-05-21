Туск зробив неочікувану заяву про відправлення військ Польщі до України

Дональд Туск.

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Сусідня Польща не збирається надсилати свій військовий контингент до України.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє TVP Info.

Зауважимо, що заява польського прем’єра була як коментар слів спецпосланника президента США щодо України Кіта Келлога про те, що Варшава може долучитись до "сил стримування” після припинення агресії з боку РФ.

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"Ми не будемо посилати польські війська до України", - наголосив Туск.

Очільник польського уряду зауважив, що метою Варшави є охорона кордону з Росією та Білоруссю. Ще одна важлива ціль його країни - "організувати центр передачі зброї та допомоги Україні".

Заява Келлога

Раніше американський посадовець в ефірі Fox Business заявив, що у межах врегулювання російсько-української війни обговорюється відправлення іноземних військових до України. З його слів, йдеться про контингент з Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі.

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"Йдеться про сили стійкості, які називають E3, але тепер це E4, оскільки до Великої Британії, Франції та Німеччини приєдналася Польща. Ці сили розміщуються на захід від річки Дніпро, поза зоною досяжності конфлікту. На сході передбачається миротворчий контингент за участю третьої сторони для моніторингу припинення вогню", – наголосив спецпосланець Трампа.