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Туск зробив несподівану заяву щодо нової допомоги Україні: що відомо
Туск пояснив, чому Польща не готова брати нові фінансові зобов'язання щодо України.
Польща на саміті НАТО в Анкарі утримуватиметься від нових декларацій щодо фінансової підтримки України, зважаючи на особливу роль Варшави у захисті східного флангу Альянсу.
Про це заявив польський прем’єр Дональд Туск, повідомляють «Укрінформ» і RMF24.
З його слів, Варшава не змінить своєї позиції щодо необхідності підтримки України під час переговорів. Водночас наголосив він, польська сторона «послідовно порушуватиме питання необхідності подальшої підтримки» Києва у війні з Росією.
Туск наголосив, що уряд поінформував президента Кароля Навроцького, який представлятиме Польщу на саміті НАТО в Туреччині, про свою позицію: бути обережним щодо нових зобов’язань Варшави стосовно фінансової підтримки України.
«Я звертаюся тут до всієї делегації з проханням бути обережними із заявами про чергову фінансову підтримку з боку Польщі, і не тому, що я вважаю, ніби Україна не потребує фінансової підтримки. Я вважаю, що Польща має дуже великі зобов’язання щодо всього східного кордону Євросоюзу, і всі повинні це врахувати», — висловився прем’єр Польщі.
Він зауважив, що майбутній саміт НАТО має фактично завершити процес посилення відповідальності Європи, зокрема Польщі, за власну безпеку, готовності до оборони і належного фінансування оборонних спроможностей, насамперед у сфері звичайної оборони.
Зі слів Туска, Україна веде війну з РФ а Польща в мирний час несе основний тягар охорони східного кордону ЄС від загроз зі сходу. Мовляв, тому заслуговує на особливе ставлення.
Нагадаємо, видання RMF24 із посиланням на власні джерела в Європарламенті повідомило, що польські євродепутати хочуть включити питання УПА до звіту про вступ України до ЄС. Найбільш жорсткіші пропозиції внесли представники партії «Право і справедливість», які підготували чотири зміни. У них пропонують назвати УПА організацією з нацистською ідеологією, що відповідальна за геноцид польського народу.