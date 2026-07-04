Туск зробив несподівану заяву щодо підтримки України: що сказав прем’єр Польщі

Дональд Туск / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав національну делегацію на майбутньому саміті НАТО в Анкарі утриматися від нових фінансових зобов’язань перед Україною.

Про це голова польського уряду заявив під час зустрічі з журналістами.

Туск про допомогу Україні — що заявив

Голова уряду попросив делегацію на чолі з президентом Каролем Навроцьким пам’ятати про власні витрати Польщі на оборону. Прем’єр закликав дипломатів «бути обережними при будь-яких заявах щодо подальшої підтримки України з боку Польщі».

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«Це не тому, що я вважаю, що Україні не потрібна фінансова підтримка. Я вважаю, що Польща має дуже значні обов’язки щодо всього східного кордону ЄС, і кожен має це враховувати», — зазначив Дональд Туск.

Він також додав, що попри тривалі бойові дії на території України, саме Польща наразі забезпечує основний захист східних кордонів Європейського Союзу від зовнішніх загроз.

Політичні відносини України та Польщі — останні новини

Нагадаємо, Кароль Навроцький розглядає можливість скорочення контактів із президентом України Володимиром Зеленським після останніх рішень української влади. Водночас про припинення допомоги Україні не йдеться.

Також лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський написав листа до своїх однопартійців, в якому знову висловився проти вступу України до Євросоюзу, допоки Київ не змінить історичну політику.

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До слова, російські спецслужби готують масштабну інформаційно-психологічну атаку, спрямовану на розкол у відносинах між Києвом та Варшавою.

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