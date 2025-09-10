Туск зробив нові важливі заяви після атаки російських дронів на Польщу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск / © Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що після збиття російських дронів у ніч проти 10 вересня над його країною причин для паніки немає. Водночас політик акцентував, що слід «готуватися до різних сценаріїв».

Про це повідомляє RMF 24 із посиланням на слова Туска перед засіданням уряду.

Прем’єр-міністр Польщі наголосив, що російські дрони, які становили безпосередню загрозу, були збиті.

«Це перший випадок, коли російські дрони були збиті над територією країни НАТО. Всі наші союзники ставляться до ситуації дуже серйозно», — сказав Туск.

Він повідомив, що чотири польські аеропорти закривалися на через загрозу атаки, натомість це було вимушеним «через оперативні потреби льотчиків».

Прем’єр також сказав, що зараз тривають пошуки уламків збитих дронів.

За словами Туска, підготовлені плани спрацювали. Він зазначив, що, найімовірніше, відбулася «провокація великого масштабу».

«Ситуація серйозна. Ніхто не може сумніватися, що ми маємо готуватися до різних сценаріїв. Перший іспит складено. Плани, підготовлені на такий випадок, працюють», — сказав польський прем’єр, наголосивши, що «немає причин для паніки».

«Життя буде продовжуватися нормально. Ми інформуватимемо громадян про всі події. Немає причин запроваджувати обмеження, які ускладнювали б повсякденне життя громадян», — додав Туск.

Він повідомив, що постійно контактує з найвищим військовим командуванням і президентом Польщі Каролем Навроцьким. Вони вже багато годин оцінюють «наслідки цих драматичних подій» та майбутні потреби.

А ще польський прем’єр закликав політиків, журналістів і коментаторів бути чутливими до спроб дезінформації з російського боку.

Нагадаємо, у ніч проти 10 вересня у Польщі збили російські дрони, які залетіли туди під час масованої атаки по Україні. Після цього президент Польщі Кароль Навроцький анонсував нараду в Раді нацбезпеки та оборони та екстрене засідання уряду.

Джерела Reuters повідомили, що НАТО не вважає вторгнення російських дронів до Польщі нападом.

Своєю чергою президент США Дональд Трамп просто втік від журналістів, коли ті попросили його прокоментувати заліт російських дронів до Польщі.

Зауважимо, за даними аналітиків Defense Express, Росія готувала атаку на Польщу від липня 2025 року, застосовуючи на дронах польські та литовські SIM-картки і 4G-модеми.