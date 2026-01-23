ТСН у соціальних мережах

Політика
109
1 хв

Туск зробив тривожну заяву про кризу між Євросоюзом і США

Туск наголосив, що Штати є важливими для Польщі.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Туск.

Дональд Туск. / © Associated Press

Відносини між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки перебувають у кризі. Однак їх необхідно захищати, «хоча сьогодні це набагато складніше, ніж будь-коли раніше».

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє RMF24.

«Примус — це не найкращий метод, особливо у відносинах з нашими трансатлантичними партнерами, — заявив польський прем’єрю

Разом з тим, наголосив він, що ЄС був створений для того, щоб примус не був суттю політики. З його слів, Сполучені Штати Америки є абсолютно найважливішим елементом, коли йдеться про польську безпеку.

«На нас чекають дуже серйозні завдання. У Давосі ми очікували серйозних рішень щодо України. Те, що Україну відсунули на другий план, — це дуже погана новина”, — прем’єр-міністр Польщі.

Як повідомлялося, вночі проти 23 січня відбулося неформальне засідання Європейської ради, присвячене трансатлантичним відносинам. Лідери ЄС ухвалили висновки про стосунки зі США. У тексті наголошується на тому, що що Європа і Сполучені Штати Америки "мають спільний інтерес у безпеці Арктичного регіону, зокрема через співпрацю в межах НАТО". 

109
