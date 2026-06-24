Туск зробив заяву про відносини з Україною: прем’єр окреслив позицію Польщі на тлі скандалу

Дональд Туск.

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що усвідомлює складні відносини з Україною, але не буде підживлювати ще більше цю напруженість. Адже в інтересах Варшави будувати добрі відносини з Києвом.

Про це він заявив на початку засідання уряду, повідомляє RMF24.

Туск акцентував на тому, що польсько-українські відносини є важливою темою, зокрема у ЗМІ обох країн. З його слів, зараз «легко розпалювати антипольські настрої в Україні та антиукраїнські настрої в Польщі», але підживлювати цю напругу заради рейтингу він особисто не збирається.

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«Незалежно від того, що кажуть опитування та дослідження громадської думки, а також враховуючи стратегічну безпеку та інтереси Польщі, я жодним чином не сприятиму розпалюванню цієї напруженості», — сказав він.

Прем’єр додав, що «в довгострокових інтересах Польщі» — будувати «найкращі можливі відносини, побудовані на баченні майбутнього, а не на травмах минулого». Хоч ця травма, наголосив він, особливо з польського боку, є виправданою.

Також Туск наголосив: в інтересах обох країн продовжувати співпрацю, яка розпочнеться з угод та домовленостей, що будуть підписані в Гданську. За словами глави уряду, у польсько-українських справах «обидві сторони повинні знати, що варто бути порядними».

«Побудова добрих стосунків — це не лише вияв порядності у важкі часи, у часи війни, але й це окупається», — висловився Дональд Туск.

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Антиукраїнські настрої у Польщі — що відомо

Результати соціологічного звіту Центру діалогу імені Юліуша Мєрошевського свідчать, що негативне ставлення поляків до українців посилилося. Зокрема, відсоток негативних оцінок щодо громадян України, які проживають у Польщі, зріс до 35%. Головним джерелом розчарування є не особиста ворожість, а критика соціальної політики.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що «ксенофобія щодо українців лише нарощується і зростає». Говорячи про зростання антиукраїнських настроїв в Польщі, він наголошує, що є випадки нападів, приниження і булінгу дітей в школах.

Водночас Польща частіше відмовляє українцям у статусі PESEL UKR. Ця тенденція викликає занепокоєння серед польських роботодавців та організацій, які підтримують бізнес.

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