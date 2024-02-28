Туск звинуватив Фіцо у "проросійській риториці" щодо військової допомоги Україні

Роберт Фіцо критикує військову допомогу Україні.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звинуватив прем'єра Словаччини Роберта Фіцо через "проросійську" критику військової допомоги Україні.
Про це пише Bloomberg.
Так, під час зустрічі Вишеградської четвірки – Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини – у Празі Фіцо заявив, що військова допомога для України "продовжила дворічну війну" і що Європейський Союз замість цього повинен сприяти переговорам про припинення конфлікту.
"Вгадай, Роберте, де був би кордон між Росією та Україною без нашої допомоги. Я думаю, що це набагато цікавіше питання", - сказав Туск.
Напружений момент підірвав початкові спроби інших посадовців зберігати гармонію та рекламувати спільні позиції щодо сільського господарства. У той час як Дональд Туск і прем’єр-міністра Чехії Петр Фіала підтримували Україну, Фіцо разом з угорським прем'єром Орбаном критикували санкції, спрямовані проти Росії.
Нагадаємо, у Франції пояснили пропозицію Макрона "направити війська до України".
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