"Тут не буде місця колишнім ображеним": Наталія Мосейчук розповіла ексклюзивні подробиці нового сезону "Права на владу"

Глядачі "Право на владу" поставили свої запитання до першого ефіру.

У четвер, 3 лютого о 21.45 на 1+1 стартував новий авторський сезон "Право на владу" з ведучою Наталією Мосейчук. Цьогоріч програма виходитиме у прямий ефір з нової студії. Процесом підготовки до першого эфіру телезірка поділилась в соцмережах. “Хочемо, щоб на нові стільці сіли не колишні ображені, а ті, хто озвучить і втілить ідеї для України. У кого право на владу сьогодні. Хто має мужність визнати помилки і нести відповідальність” - сказала телеведуча.

прес-служба каналу "1+1"

Тепер студія квадратна. Зазнав змін і колір, до червоного додали світлі відтінки - білий та жовтий. Та Наталія Мосейчук зазначає, основна мета - бути загальнонаціональним круглим столом - не змінилася. Під час входин - у першому ефірі, де обговорювали тему “Війна за мир” показали нову локацію у студії - круглий стіл.

прес-служба каналу "1+1"

прес-служба каналу "1+1"

До обговорення ймовірності широкомасштабного вторгнення російських військ і від чого залежить подальший розвиток подій долучилася, зокрема, тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Мосейчук ексклюзивно поговорила з нею англійською. “Міжнародна спільнота буде дуже скептично налаштована на прийняття будь-яких заяв з боку Росії”, - зазначила Квін. Надзвичайний та Повноважний Посол України в Білорусі (2010-2011) Роман Безсмертний зазначив, що мінські домовленості суперечать нормам міжнародного права, не здобули правової сили в Україні і не можуть бути нормативним актом. А у Статуті ООН зазначено, що угоди, складені під тиском не чинні з моменту укладання. У дискусії брали участь секретар РНБО Олексій Данілов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (2014-2019) Павло Клімкін на включенні з Москви російська політична та громадська діячка Ксенія Собчак та інші.

прес-служба каналу "1+1"

“Не називала б "Право на владу" ток-шоу. Зараз не час шоу заради “шоу” у політиці. Це не про розмови, які розпочинаються в 21.45 та закінчуються запівніч. У будь якої дискусії, яка ведеться у програмі, завжди є продовження”, - розповідає телеведуча.

В очікуванні нового сезону телеглядачі підірвали соціальні мережі Наталиї Мосейчук запитаннями про повернення програми. “Як ми на вас довго чекали! З поверненням”, “Новий сезон полювання на зрадників країни, чекаємо Право на Владу правду мають знати всі”, “Чекаю на змістовну і правдиву зустріч” - зазначали люди у коментарях. А Наталія, закликала підписників залишати свої запитання і більше брати участь в обговоренні і підказках для ефірів.

“Ми вивертаємо проблеми назовні. Тому після слідують прийняті рішення. Це такий спільний пошук ідей, куди запрошують політиків, експертне середовище. Для того, аби запропонувати владі можливі варіанти дій. І далі вже рішення за владою - ухвалювати їх чи ні. У багатьох випадках - те, що ми говоримо в ефірах потім працює у реальному житті. Далі буде”, - зазначила Наталія Мосейчук.

прес-служба каналу "1+1"

Минулого сезону такою темою стала "ковідна" амністія, - озвучена ідея у прямому ефірі "Право на владу" і далі втілена у життя. “Ефір дозволяє апелювати до влади, тут і зараз. Вказати на несправедливість, аби таких випадків ставало менше”.

Гостям у студії, зокрема політикам, телеведуча побажала мужності не розвалювати країну, не шукати сенсацій та утриматись від політичних ігр. Бути стриманими і чесними. “Вийти з мильної бульбашки та працювати засукавши рукави. Пам’ятати людей, які і є країною. Наше з командою завдання дати можновладцям чути всіх нас - українців. Наше життя і наші проблеми”, - сказала Наталія Мосейчук.