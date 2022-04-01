"Тут один агресор – це Путін": Білий дім відреагував на обстріл у Бєлгороді

Там також відмовилися коментувати гіпотетичні удари України по території РФ.
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що у війні Росії проти Україні тільки один агресор, і це президент РФ Володимир Путін – так вона відреагувала на удар по нафтобазі в російському Бєлгороді.
Про це повідомив кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдин у Мережі.
"Тут один агресор – це президент Путін і російські військові під його керівництвом", – сказала Псакі.
Вона додала, що цю війну почав президент РФ і це російські війська бомблять українські міста та здійснюють жахливі акти насильства.
Речниця Білого дому також наголосила, що Україна не підтвердила свою причетність до удару по нафтобазі в Бєлгороді.
"Я не збираюся вдаватися в гіпотетичне майбутнє", – сказала Псакі у відповідь на запитання про можливі удари України по російській території в майбутньому.
Нагадаємо, у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі. Міністерство оборони РФ у завданні ракетних ударів звинуватило ЗСУ.
Окрім того, напередодні в тому ж Бєлгороді внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їхня самовільна детонація.
Читайте також:
- "Нас там точно немає": Арестович прокоментував пожежу на нафтобазі у російському Бєлгороді
- Україна не має нести відповідальність за катастрофи в РФ: Міноборони прокоментувало пожежу на нафтобазі у Бєлгороді
- Пропаганда Кремля осоромилася з "нападом на Бєлгород", Бузова стане обличчям туалетного паперу та інше: позитивні новини за 1 квітня