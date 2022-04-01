"Тут один агресор – це Путін": Білий дім відреагував на обстріл у Бєлгороді

"Тут один агресор – це Путін": Білий дім відреагував на обстріл у Бєлгороді

Там також відмовилися коментувати гіпотетичні удари України по території РФ.

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що у війні Росії проти Україні тільки один агресор, і це президент РФ Володимир Путін – так вона відреагувала на удар по нафтобазі в російському Бєлгороді.

Про це повідомив кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдин у Мережі.

"Тут один агресор ­– це президент Путін і російські військові під його керівництвом", – сказала Псакі.

Вона додала, що цю війну почав президент РФ і це російські війська бомблять українські міста та здійснюють жахливі акти насильства.

Речниця Білого дому також наголосила, що Україна не підтвердила свою причетність до удару по нафтобазі в Бєлгороді.

"Я не збираюся вдаватися в гіпотетичне майбутнє", – сказала Псакі у відповідь на запитання про можливі удари України по російській території в майбутньому.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі. Міністерство оборони РФ у завданні ракетних ударів звинуватило ЗСУ.

Окрім того, напередодні в тому ж Бєлгороді внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їхня самовільна детонація.

У російському Бєлгороді вночі вибухнула нафтобаза

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