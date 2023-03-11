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"Тут санітари потрібні": Кислиця висміяв Москву за її скликання Радбезу ООН через "русофобію"

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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"Тут санітари потрібні": Кислиця висміяв Москву за її скликання Радбезу ООН через "русофобію"

Фото: УНІАН

Випадок РФ дипломат назвав клінічним.

Агресорка Росія вирішила скликати засідання Радбезу ООН для обговорення "проблеми русофобії". Представник України в Асамблеї Сергій Кислиця висміяв цинічні ініціативи Кремля.

Кислиця прокоментував це у своєму Twitter.

"Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи", - йдетьсяу дописi дипломата.

Кислиця, коментуючи причини росіян для скликання Радбезк, назвав випадок Москви клінічним. "Тут не до попкорну, тут санітари потрібні", - наголосив постпред.

Також дипломат додав до свого допису фрагмент із комедії "Іван Васильович змінює професію", з відомою фразою однієї з героїнь "І тебе вилікують...".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розглянув та відповів на електронну петицію. Її авторка Шахворостова Валерія пропонує офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія", терміни "російський" на "московський", а "Російська Федерація" - на "Московська федерація".

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Дата публікації
Перегляди
490
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