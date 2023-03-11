"Тут санітари потрібні": Кислиця висміяв Москву за її скликання Радбезу ООН через "русофобію"

Випадок РФ дипломат назвав клінічним.
Агресорка Росія вирішила скликати засідання Радбезу ООН для обговорення "проблеми русофобії". Представник України в Асамблеї Сергій Кислиця висміяв цинічні ініціативи Кремля.
Кислиця прокоментував це у своєму Twitter.
"Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб "зосередитися" на "русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи", - йдетьсяу дописi дипломата.
Кислиця, коментуючи причини росіян для скликання Радбезк, назвав випадок Москви клінічним. "Тут не до попкорну, тут санітари потрібні", - наголосив постпред.
Також дипломат додав до свого допису фрагмент із комедії "Іван Васильович змінює професію", з відомою фразою однієї з героїнь "І тебе вилікують...".
Російська фашистська федерація пустила Геббельса на фарш, коли зажадала скликати засідання Ради Безпеки 14 березня, щоб «зосередитися» на «русофобії як факторі що перешкоджає пошуку довгострокового і стійкого вирішення української кризи». Тут не до попкорну, тут санітари потрібні pic.twitter.com/IyUywyxRdu— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 10, 2023
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розглянув та відповів на електронну петицію. Її авторка Шахворостова Валерія пропонує офіційно перейменувати назву "Росія" на "Московія", терміни "російський" на "московський", а "Російська Федерація" - на "Московська федерація".
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