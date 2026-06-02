«Ти, бл**ь, з глузду з’їхав»: Трамп вилаяв Нетаньягу через Ліван —деталі

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу через ескалацію у Лівані. Два американських чиновників та ще одне джерело, обізнане зі змістом розмови, заначили, що телефонна бесіда між лідерами відбулася у понеділок і проходила із використанням нецензурної лексики.

Про це повідомило видання Axios.

Напередодні Іран уже пригрозив відмовитися від діалогу зі США через ситуацію навколо Лівану. Співрозмовники Axios стверджують, що президент США під час розмови він назвав Нетаньягу «божевільним» та звинуватив його у невдячності. За словами одного з американських чиновників, Трамп також заявив ізраїльському прем’єру, що без його підтримки той міг би опинитися у в’язниці, маючи на увазі свою позицію щодо корупційного процесу проти Нетаньягу.

«Ти, бл**ь, з глузду з’їхав. Якби не я, ти б сидів у в’язниці. Я рятую твою дупу. Тепер тебе всі ненавидять. Усі ненавидять Ізраїль через це», — переказує американський чиновник слова Трампа.

Крім того, американський лідер нібито різко відреагував на можливість удару по Бейруту. За словами одного з джерел, Трамп попередив співрозмовника, що такий крок ще більше погіршить ставлення світу до Ізраїлю. Інше джерело розповіло, що в один із моментів розмови президент США підвищив голос і запитав Нетаньягу: «Що ти, до біса, робиш?».

Водночас американські чиновники наголошують, що Трамп визнає право Ізраїлю на захист після атак з боку «Хезболли». Однак, за їхніми словами, він вважає, що «Нетаньягу загострює ситуацію непропорційно».

Окреме занепокоєння у президента США, як стверджують джерела, викликає кількість жертв серед цивільного населення Лівану. Також він нібито негативно ставиться до практики знищення будівель для знищення хочаб одного з командирів «Хезболли».

Водночас ізраїльський чиновник повідомив виданню, що наразі Ізраїль відмовився від планів атакувати цілі в Бейруті.

Сам Нетаньягу після контакту з Трампом заявив, що Ізраїль продовжить операції на півдні Лівану. За його словами, удари по цілях у Бейруті можливі, якщо «Хезболла» не припинить атакувати ізраїльську територію.

«Наша позиція залишається незмінною», — підкреслив Нетаньягу.

За оцінкою одного з американських посадовців, це була одна з найскладніших розмов між Трампом і Нетаньягу після повернення президента США до влади. Головною причиною конфлікту, за словами джерел, стало побоювання Білого дому, що нове загострення в Лівані може зірвати дипломатичні контакти з Іраном.

Після завершення розмови Трамп опублікував допис у Truth Social, де заявив, що переговори між США та Іраном продовжують швидко просуватися вперед.

Нагадаємо, 24 травня президент США Дональд Трамп оголосив про продовження режиму припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном ще на три тижні.

Однак уже 31 травня ізраїльські війська взяли під контроль стратегічно важливий замок Бофор на півдні Лівану та продовжили просування вглиб країни, попри раніше оголошене перемир’я з угрупованням «Хезболла».

