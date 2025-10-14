“Ти завдав мені болю”: Трамп і Макрон посперечалась просто перед камерами

Трамп і Макрон / © Associated Press

На мирному саміті в Шарм-ель-Шейху, присвяченому завершенню війни між Ізраїлем і ХАМАС, між президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном відбулася нова дипломатична сутичка — цього разу просто під час рукостискання.

Про це повідомляє Daily Express.

Рукостискання тривало майже 30 секунд, перетворившись на своєрідне змагання за лідерство. За словами експертки з читання по губах Ніколи Хіклінг, політики під час цього жесту встигли обмінятися колючими фразами, що нагадували не протокольний діалог, а приховану суперечку.

“Радий вас бачити, то ви погодилися?” — нібито запитав Трамп.

Макрон відповів, відвернувшись від камери.

“Це справді?” — продовжив Трамп.

“Звичайно”, — відповів французький лідер.

“Добре, тепер я хочу знати, чому. Ти завдав мені болю. Я й так знаю”, — продовжив Трамп.

“Я укладаю світ”, — відповів Макрон, плеснувши його по руці.

“Вибачте”, — додав він, однак Трамп лише сильніше стиснув руку.

За словами Хіклінг, ця сцена стала черговим прикладом “театральної дипломатії” — коли лідери змагаються не словами, а дотиком.

“Схоже, Трамп прагнув фізично домінувати, одночасно демонструючи примирливо-обвинувальний тон”, — пояснила експертка.

“Поплескування по руці, відвертання погляду й фраза “Вибачте” — класичні жести деескалації. Макрон намагався уникнути конфронтації”.

Тривалий конфлікт

Відносини між Трампом і Макроном уже кілька років нагадують американські гірки — від дружніх обіймів до публічних уколів.

Нещодавно суперечка між ними спалахнула після рішення Франції визнати палестинську державність. Трамп назвав цей крок “нагородою за теракт ХАМАС 7 жовтня 2023 року”.

Макрон відповів:

“Ніхто не забуває 7 жовтня, але який результат після майже двох років війни? Це неправильний шлях”.

В інтерв’ю французькому телеканалу BFMTV він додав:

“Є одна людина, яка може реально змінити ситуацію в Газі — це президент США. Саме тому, що саме Сполучені Штати постачають зброю, яка дозволяє вести цю війну”.

Мирний саміт без Ізраїлю і ХАМАС

Зустріч у Шарм-ель-Шейху організували Трамп і президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі. За словами організаторів, мета саміту — “припинити війну в секторі Газа, активізувати зусилля заради миру й стабільності на Близькому Сході”.

Участь у заході взяли понад 20 світових лідерів, зокрема глави Катару, Палестини, Туреччини, Іспанії, Великої Британії, Італії, Норвегії, а також представники ООН і Європейської ради.

Примітно, що представників Ізраїлю та ХАМАСу серед учасників не було.