Тимчасове "перемир’я" США та Китаю не гарантує стабільності — експерт пояснив наміри лідерів

Китай готується до конфлікту, США укріплюють союзників - експерт / © Associated Press

Зустріч президента США Дональда Трампа та очільника КНР Сі Цзіньпіна у Південній Кореї продемонструвала, що поточне перемир’я між країнами не означає довготривалого миру.

Політтехнолог та керівний партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній сказав про це в ефірі «Київ 24».

На думку Загороднього, Китай має значні економічні та технологічні переваги, активно розвиває військові програми і прагне посилити своє глобальне впливання. Водночас США проводять заходи для укріплення союзницьких відносин із Японією, Південною Кореєю та Філіппінами, щоб стримати китайську експансію.

«Штати намагаються зменшити залежність від китайських рідкоземельних металів, укладають нові угоди та розвивають технологічні й військові можливості. Проте Китай готується до військових сценаріїв, і мирного співіснування поки що не передбачається», — зауважив експерт.

Він також додав, що економічне пожвавлення Китаю та перевиробництво товарів чинять додатковий тиск на Європу та США, а Пекін продовжує зміцнювати свої позиції в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп висловився про очільника КНР Сі Цзіньпіна та диктатора РФ Володимира Путіна. Трамп заявив, що вважає їх сильними лідерами — жорсткими та розумними.

Раніше йшлося про те, що зустріч Трампа і Сі назвали провальною. Ні партнерства, ні предметних результатів не було досягнуто. Щобільше, про дружбу між країнами говорити не доводиться, адже вони — ідеологічні противники.