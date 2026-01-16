Тимошенко назвала депутата, який начебто співпрацював з НАБУ проти неї

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко перед засіданням суду 16 січня / © Getty Images

Народна депутатка, лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко назвала прізвище депутата, який, на думку політикині, співпрацював проти неї з Національним антикорупційним бюро.

Про це Тимошенко сказала 16 січня під час засідання суду щодо обрання їй запобіжного заходу.

За словами лідерки «Батьківщини», під псевдонімом «Мазур» нібито виконував доручення НАБУ народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін. За словами Тимошенко, політик перебуває під тиском через власну кримінальну справу.

«Ця зустріч, якщо брати по часу, вона була з паном Копитіним. Це народний депутат. Я просто хочу прокоментувати це, тому що пан Копитін, який був зашифрований як «Мазур» — це не просто депутат, як ми потім розібралися. По цьому депутату є кримінальна справа в НАБУ і він перебуває під тиском НАБУ для того, щоб по суті виконувати якісь їхні доручення», — розповіла народна обраниця.

Тимошенко стверджує, що Копитін «напрошувався» до неї на зустрічі та заявляв, що більше не хоче працювати разом з більшістю та бути у фракції «Слуга народу», бо мовляв ухвалюються антиукраїнські закони, та пропонував співпрацювати.

«Я можу сказати, що ми, безумовно, шукаємо співпраці з депутатами, які не будуть підтримувати законопроєкти, які проти національних інтересів… Можу сказати абсолютно точно, що пан Копитін був зацікавлений в тому, щоб закрити свою кримінальну справу», — висловилась депутатка.

У чому НАБУ підозрює Юлію Тимошенко?

НАБУ та САП офіційно висунули підозру Тимошенко. За версією слідства, лідерка «Батьківщини» намагалася впровадити систему платного голосування у парламенті. Йдеться про щомісячні фінансові «бонуси» для народних депутатів в обмін на лояльність під час кадрових призначень та блокування небажаних законопроєктів. Координація дій нібито відбувалася через зашифровані месенджери.

Під час нещодавніх обшуків правоохоронці виявили значні суми готівки в іноземній валюті. Слідство кваліфікує дії політикині як пропозицію неправомірної вигоди у великих розмірах. Сама Тимошенко заперечує провину та називає справу замовною.

Сьогодні, 16 січня, у Вищому антикорупційному суді триває засідання. Судді вирішують, який запобіжний захід обрати для підозрюваної на час розслідування.