Політика
791
1 хв

Тимошенко назвала депутата, який причетний до її справи: парламентарій відреагував

Депутат відкидає закидає Тимошенко.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко / © УНІАН

Народний депутат від партії «Слуга народу» Ігор Копитін відповів на звинувачення лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко, яку підозрюють у хабарництві, у його нібито співпраці з НАБУ.

Про це сам депутат повідомив у своєму Telegram-каналі.

«В інформаційному просторі цими днями поширюється низка заяв, припущень та закидів на мою адресу, які не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів», — наголосив представник «Слуги народу».

Заяви Тимошенко він назвав намаганням втягнути його «у політичні інтерпретації процесуальних дій і подій», до яких «не має жодного відношення». Копитін наголосив, що «не бере участі в політичних іграх і тим паче — не коментує дії правоохоронних органів».

«Послідовно підтримую курс на боротьбу з корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій. Саме правова процедура, а не публічні заяви чи натяки, має давати відповіді на всі запитання», — додав народний обранець.

