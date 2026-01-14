- Дата публікації
-
Тимошенко розповіла про деталі обшуків з трибуни Верховної Ради
У Верховній Раді Тимошенко заявила про безпідставні звинувачення та залякування.
Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко виступила з трибуни Верховної Ради із заявою. Політикиня спростувала озвучені на її адресу звинувачення, назвавши їх необґрунтованими та нічим не доведеними, а також повідомила про спробу силового проникнення до її офісу.
Про це народна депутатка розповіла під час свого виступу.
За словами Юлії Тимошенко, інцидент стався напередодні ввечері, близько 21:30. Вона стверджує, що в цей час перебувала у своєму офісі сама, без охорони та сторонніх осіб.
«В 21:30 ввалилася величезна кількість людей в амуніції, зі зброєю, на п’яти автобусах приїхали. Більше 30 людей», — розповіла лідерка «Батьківщини».
Тимошенко зазначила, що люди пояснили свою появу наміром провести обшук. Однак, за її словами, законних підстав для таких дій надано не було.
«Я запитала: а є у вас рішення суду, або, можливо, прокурор щось написав?», — переповіла діалог нардепка.
Що сталося
Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру керівниці однієї з парламентських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.
За даними слідства, після викриття корупційних фактів у парламенті наприкінці 2025 року вона нібито ініціювала створення системного механізму регулярних виплат депутатам в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.
Йшлося про авансові щомісячні виплати, координацію рішень через захищені месенджери, контроль виконання домовленостей та маніпулювання порядком денним і кадровими питаннями. Досудове розслідування триває, а підозрювана вважається невинуватою до рішення суду.