Політика
396
Тимошенко розповіла про деталі обшуків з трибуни Верховної Ради

У Верховній Раді Тимошенко заявила про безпідставні звинувачення та залякування.

Дар'я Щербак
Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко / © Facebook/Юлія Тимошенко

Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко виступила з трибуни Верховної Ради із заявою. Політикиня спростувала озвучені на її адресу звинувачення, назвавши їх необґрунтованими та нічим не доведеними, а також повідомила про спробу силового проникнення до її офісу.

Про це народна депутатка розповіла під час свого виступу.

За словами Юлії Тимошенко, інцидент стався напередодні ввечері, близько 21:30. Вона стверджує, що в цей час перебувала у своєму офісі сама, без охорони та сторонніх осіб.

«В 21:30 ввалилася величезна кількість людей в амуніції, зі зброєю, на п’яти автобусах приїхали. Більше 30 людей», — розповіла лідерка «Батьківщини».

Тимошенко зазначила, що люди пояснили свою появу наміром провести обшук. Однак, за її словами, законних підстав для таких дій надано не було.

«Я запитала: а є у вас рішення суду, або, можливо, прокурор щось написав?», — переповіла діалог нардепка.

Що сталося

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру керівниці однієї з парламентських фракцій Верховної Ради у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам.

За даними слідства, після викриття корупційних фактів у парламенті наприкінці 2025 року вона нібито ініціювала створення системного механізму регулярних виплат депутатам в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Йшлося про авансові щомісячні виплати, координацію рішень через захищені месенджери, контроль виконання домовленостей та маніпулювання порядком денним і кадровими питаннями. Досудове розслідування триває, а підозрювана вважається невинуватою до рішення суду.

