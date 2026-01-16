- Дата публікації
Тимошенко сказала, хто власник грошей у пакеті, який знайшло НАБУ
Юлія Тимошенко під час судового засідання прокоментувала скандальну знахідку детективів НАБУ.
Підозрювана у пропозиції хабаря лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко розповіла, кому належать гроші в пакеті, який під час обшуків знайшли працівники Національного антикорупційного бюро.
Про це народна депутатка сказала на засіданні суду 16 з обрання їй запобіжного заходу.
Журналісти поцікавилися у Тимошенко, кому належать гроші з пакета «Нової пошти», знайдені детективами НАБУ.
«Та, дорогі друзі, це звичайні пакети. І це мої родинні заощадження, які просто, як у будь-якої людини, десь зберігаються. Я їх зберігала на роботі. Так що ось», — відповіла політикиня.
У чому підозрюють Юлію Тимошенко: усе про справу
НАБУ та САП повідомили про підозру Тимошенко, яка намагалася запровадити системний механізм підкупу народних депутатів за «правильні» голосування. За даними слідства, політикиня пропонувала щомісячні авансові виплати в обмін на лояльність у кадрових питаннях та блокування законопроєктів через захищені месенджери. Під час обшуків напередодні правоохоронці вилучили значні суми готівки в доларах, а дії фігурантки кваліфікували як пропозицію неправомірної вигоди у значному обсязі. Тимошенко всі звинувачення відкидає.
НАБУ також оприлюднило аудіозаписи про системний підкуп народних депутатів. Зафіксований на плівках голос обговорює аванси у розмірі «десять за дві сесії» в обмін на чітке виконання інструкцій щодо кадрових призначень та блокування законопроєктів. Тимошенко називає записи сфабрикованими.
16 січня Вищий антикорупційний суд проводить засідання, на якому розглядає обрання запобіжного заходу для Тимошенко.