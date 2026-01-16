Тимошенко сказала, хто власник грошей у пакеті, який знайшло НАБУ

Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко перед засіданням суду 16 січня / © Getty Images

Підозрювана у пропозиції хабаря лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко розповіла, кому належать гроші в пакеті, який під час обшуків знайшли працівники Національного антикорупційного бюро.

Про це народна депутатка сказала на засіданні суду 16 з обрання їй запобіжного заходу.

Журналісти поцікавилися у Тимошенко, кому належать гроші з пакета «Нової пошти», знайдені детективами НАБУ.

«Та, дорогі друзі, це звичайні пакети. І це мої родинні заощадження, які просто, як у будь-якої людини, десь зберігаються. Я їх зберігала на роботі. Так що ось», — відповіла політикиня.

У чому підозрюють Юлію Тимошенко: усе про справу

НАБУ та САП повідомили про підозру Тимошенко, яка намагалася запровадити системний механізм підкупу народних депутатів за «правильні» голосування. За даними слідства, політикиня пропонувала щомісячні авансові виплати в обмін на лояльність у кадрових питаннях та блокування законопроєктів через захищені месенджери. Під час обшуків напередодні правоохоронці вилучили значні суми готівки в доларах, а дії фігурантки кваліфікували як пропозицію неправомірної вигоди у значному обсязі. Тимошенко всі звинувачення відкидає.

НАБУ також оприлюднило аудіозаписи про системний підкуп народних депутатів. Зафіксований на плівках голос обговорює аванси у розмірі «десять за дві сесії» в обмін на чітке виконання інструкцій щодо кадрових призначень та блокування законопроєктів. Тимошенко називає записи сфабрикованими.

16 січня Вищий антикорупційний суд проводить засідання, на якому розглядає обрання запобіжного заходу для Тимошенко.