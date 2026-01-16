ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
4698
Час на прочитання
2 хв

Тимошенко сказала, хто власник грошей у пакеті, який знайшло НАБУ

Юлія Тимошенко під час судового засідання прокоментувала скандальну знахідку детективів НАБУ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко перед засіданням суду 16 січня

Лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко перед засіданням суду 16 січня / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Підозрювана у пропозиції хабаря лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко розповіла, кому належать гроші в пакеті, який під час обшуків знайшли працівники Національного антикорупційного бюро.

Про це народна депутатка сказала на засіданні суду 16 з обрання їй запобіжного заходу.

Журналісти поцікавилися у Тимошенко, кому належать гроші з пакета «Нової пошти», знайдені детективами НАБУ.

«Та, дорогі друзі, це звичайні пакети. І це мої родинні заощадження, які просто, як у будь-якої людини, десь зберігаються. Я їх зберігала на роботі. Так що ось», — відповіла політикиня.

У чому підозрюють Юлію Тимошенко: усе про справу

НАБУ та САП повідомили про підозру Тимошенко, яка намагалася запровадити системний механізм підкупу народних депутатів за «правильні» голосування. За даними слідства, політикиня пропонувала щомісячні авансові виплати в обмін на лояльність у кадрових питаннях та блокування законопроєктів через захищені месенджери. Під час обшуків напередодні правоохоронці вилучили значні суми готівки в доларах, а дії фігурантки кваліфікували як пропозицію неправомірної вигоди у значному обсязі. Тимошенко всі звинувачення відкидає.

НАБУ також оприлюднило аудіозаписи про системний підкуп народних депутатів. Зафіксований на плівках голос обговорює аванси у розмірі «десять за дві сесії» в обмін на чітке виконання інструкцій щодо кадрових призначень та блокування законопроєктів. Тимошенко називає записи сфабрикованими.

16 січня Вищий антикорупційний суд проводить засідання, на якому розглядає обрання запобіжного заходу для Тимошенко.

Дата публікації
Кількість переглядів
4698
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie