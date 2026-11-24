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"Така держава не належить Україні. У народу має бути право управляти країною. Грантожери не можуть управляти країною", – наголосила вона.

За словами Тимошенко, діє цілеспрямована схема: спочатку атакують державний орган, а потім вимагають його перезавантаження за участю міжнародників.

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"На фронті бійці тримають країну, а у Верховній Раді країну здають. У нас забирають країну", – заявила Тимошенко.

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