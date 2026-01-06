Тисячі французьких солдатів в Україні: Макрон про миротворців і нову розмову з Путіним

Макрон розкрив деталі нової миротворчої місії / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відновить контакт із диктатором Путіним у найближчі тижні.

Про це він сказав на полях саміту «Коаліції охочих» сьогодні у Парижі, передає Le Monde.

На запитання про відновлення діалогу з Путіним Макрон зазначив, що він «відновить контакти найближчими тижнями».

Еммануель Макрон підтвердив у вечірніх новинах, що «тисячі французьких солдатів можуть бути розгорнуті для підтримки миру в Україні після підписання мирного договору».

«Ми висловили свою готовність бути розгорнутими в цих багатонаціональних силах. Це не сили, які будуть задіяні в бойових діях. Це сили заспокоєння після підписання миру», — сказав Макрон.

Він згадав про «потенціал кількох тисяч військовослужбовців».

Французький лідер також пояснив, що Сполучені Штати візьмуть на себе ініціативу щодо моніторингу припинення вогню після підписання миру.

«Цей Паризький саміт змінив те, що вперше відбулася співпраця між Коаліцією охочих, українцями та американцями, і американці заявили, що вони готові зробити. Вони будуть тими, хто очолить моніторинг припинення вогню. Тобто всю роботу, пов’язану з тим, чи порушується прикордонна зона, чи ні», — підсумував Макрон.

Нагадаємо, що Макрон, Стармер і Зеленський підписали декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил після припинення вогню в Україні. Крім того, США пообіцяли підтримку України в разі нового нападу РФ.