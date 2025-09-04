"Тиск працює": Зеленський розповів, як візит Путіна до Китаю може вплинути на війну

Зеленський пояснив, чому Путін не хоче миру / © ТСН

Реклама

Кремлівський очільник Володимир Путін намагатиметься використати зустріч у Китаї для продовження війни.

Саме так президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Парижі 4 вересня прокоментував візит російського диктатора Володимира Путіна до Китаю.

На думку українського лідера, Путін намагатиметься подати цю зустріч як «дозвіл» на продовження повномасштабної війни.

Реклама

«Путін намагатиметься використовувати (зустріч у Китаї — ред.) як начебто дозвіл для продовження війни», — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Росія повністю відкидає будь-які мирні ініціативи, і жодного прагнення до миру з боку Путіна поки що не спостерігається.

Водночас, за словами Зеленського, попри демонстративну впевненість, ситуація для Кремля ускладнюється. Президент наголосив, що міжнародний тиск на Росію та її економіку працює. Він також додав, що цей тиск впливає і на тих, хто продовжує співпрацювати з РФ.

«Тиск працює, ситуація ускладнюється для російської економіки і для тих, хто торгує з Росією», — підсумував український лідер.

Реклама

Нагадаємо, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, 26 країн зобов’язалися взяти участь у силах підтримки в Україні, чи то наземним, морським, чи повітряним шляхом, після війни.

А президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна стане "сталевим дикобразом".

Водночас президент РФ Володимир Путін заявив, що ніколи не виключав зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським і назвав умову для переговорів з українським лідером.