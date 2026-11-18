Республіканці у США погрожують демократам допомогою Україні

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Республіканці у Палаті представників США погрожують заблокувати військову допомогу Україні на 2027 рік, передбачену законопроєктом про національну оборону. У такий спосіб вони намагаються домогтися поступок від демократів. Зокрема, відмовитися від посилення контролю за діями міністра оборони Піта Гегсета та президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на сімох співрозмовників, обізнаних із перебігом переговорів.

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Вилучення відповідних положень із документа ініціювали спікер Палати представників Майк Джонсон та голова Комітету із закордонних справ Браян Маст.

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Під загрозою опинилися розширення військової підтримки України, обмін розвідувальними даними та запровадження цільових санкцій проти Росії.

У такий спосіб республіканці намагаються змусити демократів відмовитися від законодавчих норм, які посилюють контроль Конгресу за діяльністю міністра оборони Піта Гегсета та президента Дональда Трампа.

Зокрема, мовиться про обмеження їхніх повноважень щодо ведення воєнних дій, посилення контролю за кадровими рішеннями у збройних силах та обмеження видатків на відрядження очільника Пентагону до надання додаткової інформації про війну з Іраном.

Минулого тижня Гегсет із незначною перевагою голосів уникнув імпічменту. Крім того, його критикують за усунення високопоставлених військових офіцерів.

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Цього тижня обговорення оборонного законопроєкту вийшло на рівень очільників профільних комітетів та керівництва Конгресу. Фінальну версію документа планують погодити вже на початку грудня.

Допомога Україні з боку США — головне

Президент Володимир Зеленський відповів, чи може Україна після перемоги демократів на проміжних виборах у США отримати новий пакет допомоги — перший після тривалої паузи від квітня 2024 року. На його думку, Україна має домагатися отримання коштів і працювати над новим пакетом допомоги від США. Він нагадав, що Штати раніше зупинили надання Україні 16 мільярдів доларів.

Після перемоги демократів на виборах до Конгресу США сенатор Річард Блюменталь закликав відновити військову допомогу Україні, запровадити нові санкції проти Росії та змінити американських переговорників. Він також виступив за посилення контролю над супутниковими системами Ілона Маска.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що США більше не надають допомоги Україні. Саме європейські держави зараз є головною опорою для Києва, без якої країна фактично втратила б зовнішню допомогу.

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