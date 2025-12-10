- Дата публікації
Тиждень може дати новини для закінчення кровопролиття — заява Зеленського про мир
Зеленський зробив украй інтригуючу заяву, натякнувши, що поточний тиждень може стати переломним і пообіцяв «новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття».
Президент Володимир Зеленський заінтригував заявою, що цей тиждень «може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття».
Про це глава держави написав у соцмережах.
Зеленський розповів, що він і його команда продовжують у щоденному, фактично цілодобовому форматі спілкуватися з усіма партнерами, щоб визначити «працездатні та реалістичні кроки для закінчення війни».
«Сьогодні у графіку — розмова з американською стороною щодо документа, який деталізуватиме процес відбудови та економічного розвитку України після війни», — розповів він.
Паралельно українська сторона фіналізує роботу щодо 20 пунктів документа, що може визначити параметри закінчення війни. Найближчим часом його передадуть Сполученим Штатам.
Крім того, завтра, 10 грудня, відбудеться зустріч у форматі Коаліції охочих
«Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття. Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання — як змусити Росію зупинити вбивства та що конкретно стримає Росію від третього вторгнення», — наголосив Зеленський.