Тиждень тиші чи нова пастка Путіна: чим може обернутися «енергетичне перемир’я» для України

Володимир Путін

Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор РФ Володимир Путін погодився на тижневий мораторій на удари по деяких об’єктах енергетичної інфраструктури України. Втім, точні умови цього мораторію на удари залишаються незрозумілими.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські «мілблогери», які першими поширили цю інформацію у Мережі, стверджували, що нібито мораторій поширюється на всі цілі в Києві та області, а також на енергетичну інфраструктуру по всій Україні.

Втім, американські фахівці наголошують, що тижневий мораторій на енергетичні удари не є значною поступкою Росії. Зокрема, з огляду на те, що продовжує відкидати довгострокове припинення вогню та раніше пропонувала аналогічні короткострокові мораторії для досягнення своїх політичних цілей.

«Тимчасовий мораторій на удари далекої дії може бути вигідним для країни-агресорки, якщо і Росія, і Україна братимуть участь у мораторії. Російські війська зможуть накопичити арсенали безпілотників та ракет, які згодом будуть використовувати для здійснення комбінованих ударів — поки Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі», — йдеться у звіті.

В ISW зауважують, що Кремль раніше пропонував короткострокове припинення вогню в межах зусиль когнітивної війни. Таким чином російська влада намагалася зобразити Москву як таку, що, мовляв, діє добросовісно, ​​відкидаючи заклики Києва і Вашингтона до тривалішого або постійного мораторію на удари далекої дії по цивільній інфраструктурі.

Водночас пов’язаний з адміністрацією «фюрера» російський «мілблогер» наголосив, що припинення вогню є лише тимчасовим. Він також розкритикував владу РФ за прийняття припинення вогню, бо начебто таким чином Кремль втрачає цінні важелі впливу проти України. З його слів, мораторій на енергетичні удари пов’язаний з наступним раундом переговорів в Абу-Дабі, який запланований на 1 лютого.

Своєю чергою, інші російські «мілблогери» також розкритикували цей мораторій, але висловили полегшення тим, що він короткий, а тому згодом Росія може продовжувати тиснути на Україну, атакуючи її енергетичну інфраструктуру.

Інший «блогер» почав стверджував, що війна Росії в Україні є частиною більшої війни. Мовляв, якщо Москва і піде на поступки «в якийсь момент», то використає ці поступки для досягнення своїх цілей.

Що відомо про «енергетичне перемир’я»

Російські так звані «воєнкори» почали заявляти про нібито заборону ударів по Києву та енергетиці від 07:00 29 січня. За їхніми повідомленнями збройним силам РФ заборонили «вогневе ураження будь-яких об’єктів у Києві та області, будь-яких об’єктів інфраструктури по всій Україні».

Втім, російські офіційні особи не підтвердили повідомлення про мораторій на енергетичні удари. Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати те, чи дійсно РФ припинить удари по енергетиці України.

Водночас Дональд Трамп заявив, що попросив Путіна припинити удари по Києву та інших містах нібито «через екстремальний холод». За його словами, таке прохання має дедлайн — тиждень. Нібито «фюрер» РФ погодився.

Втім, президент України Володимир Зеленський не підтвердив повідомлення про короткострокове припинення вогню. Коментуючи заяву Трампа, він наголосив, що Україна переживає екстремальну зиму, та подякував США за їхні «зусилля щодо зупинення» російських ударів по енергетичному сектору.