«У 2014-му нам казали не робити ескалації»: Зеленський нагадав Заходу про помилки щодо Криму та Донбасу

Зеленський заявив, що хоче "гідного" завершення війни: що він мав на увазі / © Associated Press

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Поступатися територіями для України небезпечно, адже метою Володимира Путіна від початку повномасштабного вторгнення було повне знищення України, а не лише захоплення Донбасу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ZDF, уривок з якого опублікував у своїх соцмережах.

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Глава держави нагадав, що у 2014 році під час окупації Криму та початку агресії на сході західні партнери не поспішали допомогати України та закликали утриматися від відповіді.

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«Коли Путін захопив Крим, то і Європа, і Америка досить відкрито робили дзвінки, проводили зустрічі, давали сигнали українцям, які були при владі, що не треба ніякої ескалації, давайте просто жити дружно, давайте так поки що залишимо. Ми залишилися без Криму. Після цього ми залишилися без частини Донбасу. Але при цьому були постійні постріли на Сході. Ніякого миру не було», — сказав він.

Зеленський спростував уявлення про те, що Захід підтримував Україну завжди. Він стверджує, що реальна допомога почалася лише після лютого 2022 року — після восьми років окупації та марних сподівань розібратися із ситуацією дипломатично, доки Кремль не мав жодного наміру щось повертати.

Відповідаючи на запитання європейських політиків щодо того, чому Україна впевнена у подальшій агресії РФ у разі виходу з Донбасу, Зеленський нагадав про початок повномасштабного вторгнення.

«Я відповів: „Тому що на початку війни він захоплював не Донбас, а прийшов у столицю. Захопив Запорізьку область, Херсонську область, Херсон, Харківщину“. Ми багато всього відвоювали, але ж він захоплював різні частини нашої держави. І тепер хочуть, щоб ми щось їм дали, тому що вони не спроможні це захопити. Ми можемо бути з меншою територією, мати менше грошей, менше зброї, але гідності в нас все-таки більше, ніж у багатьох», — сказав глава держави.

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Зеленський вважає, що війна в Україні має завершитися лише на «гідних умовах».

«Ми будемо робити все, щоб ця війна закінчилась, але закінчилась гідно для нас», — підсумував він.

Нагадаємо, що після виборів у США Кремль заговорив ультиматумами та озвучив, чого хоче від України.

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