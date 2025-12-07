У Америці відбулися переговори України та США: що відомо

США і Україна / © Associated Press

Переговори української та американської сторін у Сполучених Штатах пройшли в доброзичливій і діловій атмосфері, спрямованій на досягнення конкретних результатів.

Про це повідомили у посольстві України у США за підсумками зустрічей, передає Суспільне.

У міністерстві закордонних справ повідомили, що попри значний прогрес, деякі особливо складні аспекти досі не врегульовані. Проте, як підкреслюється, обидві сторони продовжують активну взаємодію, прагнучи сформувати життєздатні та взаємоприйнятні алгоритми дій.

Очікується, що невдовзі буде представлено вичерпний підсумковий документ від секретаря РНБО Рустема Умєрова та начальника Генштабу Андрія Гнатова щодо загального ходу переговорного процесу.

Водночас, за інформацією дипломатичного представництва, ключові труднощі на поточній стадії діалогу зосереджені навколо проблематики територіальної приналежності та забезпечення непорушних гарантій безпеки. Україна докладає максимальних зусиль для віднайдення найбільш ефективних механізмів для вирішення цих завдань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський разом із начальником Генштабу Андрієм Гнатовим та секретарем РНБО Рустемом Умеровим провів тривалу та змістовну телефонну розмову з американськими спеціальними представниками — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.