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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
839
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У Баку відбулася таємна зустріч щодо війни в Україні: деталі від глави Азербайджану

В Азербайджані відбулися секретні переговори РФ та Німеччини щодо війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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У Баку відбулися таємні переговори РФ та Німеччини щодо війни в Україні — Алієв

У Баку відбулися таємні переговори РФ та Німеччини щодо війни в Україні — Алієв / © azertag.az

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в середині липня в Баку відбулася зустріч російських та німецьких представників щодо завершення війни в Україні.

Про це Алієв заявив під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем у Берліні.

За його словами, 12 липня рейсом з Берліна до Баку прибули представники Німеччини, які пробули в Азербайджані до 14 липня.

Також 12 липня рейсом з Москви до Баку прибули представник РФ. Зокрема, колишній російський прем’єр-міністр Віктор Зубков.

Алієв поскаржився, що його не попередили про цю зустріч і використали територію Азербайджану без його відома.

«Наша територія була використана для такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати деталі, оскільки ми не були на цій зустрічі. Однак дані про польоти дозволяють мені стверджувати, що в Баку справді відбулася секретна зустріч», — сказав він.

Водночас, Алієв запевнив, що якщо такі зустрічі допоможуть завершенню війни, то Азербайджан може лише вітати такі зусилля.

Що відомо про таємну зустріч представників РФ та Німеччини у Баку

Раніше Die Zeit та програма ARD Kontraste повідомили, що в Баку зустрічалися колишній голова СДПН (Соціал-демократична партія Німеччини, яка входить до уряду Мерца) Маттіас Платцек, екс-глава відомства федерального канцлера Рональд Пофалла та колишній посол Швейцарії у Німеччині Тім Гульдіманн.

Російську сторону, ймовірно, представляли колишній прем’єр РФ, глава ради директорів «Газпрому» Віктор Зубков та інші близькі до Кремля особи.

За інформацією видання The Times, з 2022 року подібні зустрічі вже кілька разів відбувалися у Баку та Абу-Дабі.

Офіційний Берлін дистанціювався від цих контактів, наголосивши, що вони є приватною ініціативою і не відображають позицію уряду Німеччини.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Ватикан готовий прийняти потенційну зустріч із Володимиром Путіним.

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Дата публікації
Кількість переглядів
839
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