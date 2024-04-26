У Байдена не вірять у перемозі України навіть з новою допомогою – Politico

Натомість, західні аналітики пояснюють політикам, що не варто мислити категоріями "поразка або перемога".

Деякі чиновники адміністрації Байдена скептично ставляться до того, що Україні достатньо пакету допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів для перемоги у дворічній війні з Росією.

Про це пише Рolitico з посиланням на посадовців адміністрації президента США, які говорили на умовах анонімності.

Співрозмовники видання зауважують, що Росія продовжує зберігати перевагу в живій силі та озброєнні, тож Україні знадобиться багато ресурсів, щоб компенсувати місяці й роки територіальних втрат.

Офіційні особи США також ставлять запитання щодо власної тактики та пріоритетів України, особливо після того, як контрнаступ Києва провалився, що підірвало матеріальні сили та моральний дух.

"Найближча мета – зупинити українські втрати та допомогти Україні відновити оберти та переломити хід на полі бою. Після цього мета – допомогти Україні почати повертати свою територію. Чи матимуть вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія, що так і буде. Військові операції набагато складніші за це", – сказав один із чиновників на умовах анонімності.

На Капітолійському пагорбі також висловлюють занепокоєння щодо того, чи може додаткова кількість зброї, надана США, призвести до перемоги України над Росією, чи цього достатньо, щоб тимчасово відбити вторгнення.

У виданні вважають, що відповідь на це питання має велике значення. Перемога над Росією означає, що Україна поверне більшу частину або всю свою територію після 10 років війни, останні два з яких пов’язані з повномасштабним нападом Путіна. В іншому разі Україна може утримати свої позиції та трохи просунутися, але не зможе повернути те, що захопила Росія.

Україна досі не має довгострокової стратегії ведення війни?

Речник Ради національної безпеки Джон Кірбі натякнув, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією, хоча США будуть вести переговори, щоб допомогти його виробити.

"Ми зможемо продовжувати розмови з українцями про те, якою є їхня довгострокова стратегія відсічі російської агресії, а потім адаптувати [майбутні] пакети [допомоги] для задоволення цих потреб", — сказав він.

Адміністрація Байдена довгий час стверджувала, що Київ сам вирішить, чим закінчиться війна, чи відігнавши російські війська за кордон, чи вигідною угодою за столом переговорів.

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"Але президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що його нація повинна воювати, поки Кримський півострів, територія Донбасу та інші частини країни не повернуться під його контроль. Незалежно від того, позерство чи ні, ця позиція зобов’язує Сполучені Штати до набагато більш тривалого конфлікту без жодних гарантій, що Зеленський досягне своїх цілей", – пише Рolitico.

"Існує багато дискусій про те, як виглядає переможний фінал для України на даний момент", – сказав старший співробітник Демократичної партії Сенату.

На скільки вистачить грошей?

Представники адміністрації Байдена очікують, що 60 мільярдів доларів вистачить принаймні до кінця цього президентського терміну.

Багато аналітиків наполягають на тому, що дихотомія "виграти чи не програти" є надуманою. Про транш допомоги слід судити за тим, чи покращує він бойові та переговорні позиції України проти Росії, заявив Семюель Чарап з корпорації RAND.

Нагадаємо, у середу, 24 квітня, президинт Байден підписав ухвалений Конгресом пакет на майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван відповів, на скільки Україні вистачить цієї допомоги.

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