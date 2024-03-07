У Байдена підтвердили запрошення Зеленської і Навальної до Конгресу: подробиці

У Білому домі поінформували, що Зеленська та Навальна "не змогли бути присутніми" на події.

У Білому домі підтвердили, що запрошували першу леді України Олену Зеленську до Конгресу на зібрання, присвячене зверненню президента США Джо Байдена "Про стан країни". Зеленська а відхилила запрошення.

Про це речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила на брифінгу.

"Білий дім справді запросив пані Зеленську на "Стан справ країни". Вона не змогла бути присутньою. Я б відіслала вас до України, щоб вона пояснювала, чому, але вона справді отримала від нас запрошення", – відповіла Жан-П’єр на запитання журналістів.

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Вона також підтвердила, що до Конгресу була запрошена і вдова російського опозиціонера Юлія Навальна.

"Пані Навальну справді запросив особисто президент. Вона не змогла бути присутньою. Очевидно, я б скерувала вас до неї – щоб пояснити, чому. Але так, її запросили", – повідомила речниця Білого дому.

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Представники медіа також поцікавилися, як президент США Джо Байден може вирішувати питання зовнішньої політики, зокрема щодо більшого фінансування для України.

"Що стосується України, президент збирається продовжувати доводити, що республіканці Палати представників мають рухатися вперед, спікер має винести доповнення до національної безпеки на... Ми знаємо, що це отримало б переважну підтримку. Крім того, це стосується нашої національної безпеки – нашої власної національної безпеки. Тому ми не можемо дозволити політиці стати на заваді нашій національній безпеці. Отже, президент збирається це чітко пояснити", – розповіла Жан-П’єр.

Нагадаємо, напередодні видання The Washington Post повідомило, що Зеленська відмовилася бути присутньою на зверненні Байдена до Конгресу 7 березня, бо її хотіли посадити поряд із Навальною.

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