Білий дім працює над новою зустріччю Байдена із Зеленським

Американська сторона працює на організацією кількох двосторонніх зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту НАТО, в тому числі з президентом Зеленським.
Двостороння зустріч між президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським може відбутися на полях саміту НАТО у Вашингтоні.
Про це під час брифінгу розповів неназваний представник адміністрації президента США, передає пресслужба Білого дому.
Зазначається, що на полях саміту Байден проведе захід із президентом Зеленським і майже двома десятками американських союзників і партнерів, які підписали з Україною двосторонні угоди про безпеку.
"І хоча у президента (Байдена – Ред.) буде досить щільний графік, враховуючи його зобов'язання як господаря саміту, ми працюємо над тим, щоб організувати кілька двосторонніх зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту, в тому числі з президентом Зеленським", – сказав представник Білого дому.
Українська сторона поки офіційно не анонсувала поїздку Зеленського до Вашингтона.
Нагадаємо, що саміт НАТО відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні. Очікується, що під час саміту у Вашингтоні країни НАТО оголосять нові кроки щодо зміцнення ППО України.
Читайте також:
- Зеленський відповів, про що свідчитиме запрошення України до НАТО для Путіна
- Саміт НАТО у Вашингтоні: Столтенберг розповів, на що може розраховувати Україна
- Байден назвав дебати "поганим епізодом" і сказав, що його змусить зійти з перегонів