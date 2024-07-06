Білий дім працює над новою зустріччю Байдена із Зеленським

Американська сторона працює на організацією кількох двосторонніх зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту НАТО, в тому числі з президентом Зеленським.

Двостороння зустріч між президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським може відбутися на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це під час брифінгу розповів неназваний представник адміністрації президента США, передає пресслужба Білого дому.

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Зазначається, що на полях саміту Байден проведе захід із президентом Зеленським і майже двома десятками американських союзників і партнерів, які підписали з Україною двосторонні угоди про безпеку.

"І хоча у президента (Байдена – Ред.) буде досить щільний графік, враховуючи його зобов'язання як господаря саміту, ми працюємо над тим, щоб організувати кілька двосторонніх зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту, в тому числі з президентом Зеленським", – сказав представник Білого дому.

Українська сторона поки офіційно не анонсувала поїздку Зеленського до Вашингтона.

Нагадаємо, що саміт НАТО відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні. Очікується, що під час саміту у Вашингтоні країни НАТО оголосять нові кроки щодо зміцнення ППО України.

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