Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Білий дім працює над новою зустріччю Байдена із Зеленським

Білий дім працює над новою зустріччю Байдена із Зеленським

Джо Байден і Володимир Зеленський / Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Американська сторона працює на організацією кількох двосторонніх зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту НАТО, в тому числі з президентом Зеленським.

Двостороння зустріч між президентами США та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським може відбутися на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це під час брифінгу розповів неназваний представник адміністрації президента США, передає пресслужба Білого дому.

Зазначається, що на полях саміту Байден проведе захід із президентом Зеленським і майже двома десятками американських союзників і партнерів, які підписали з Україною двосторонні угоди про безпеку.

"І хоча у президента (Байдена – Ред.) буде досить щільний графік, враховуючи його зобов'язання як господаря саміту, ми працюємо над тим, щоб організувати кілька двосторонніх зустрічей з різними світовими лідерами на полях саміту, в тому числі з президентом Зеленським", – сказав представник Білого дому.

Українська сторона поки офіційно не анонсувала поїздку Зеленського до Вашингтона.

Нагадаємо, що саміт НАТО відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні. Очікується, що під час саміту у Вашингтоні країни НАТО оголосять нові кроки щодо зміцнення ППО України.

Читайте також:

Україна в НАТО: прогноз Столтенберга

Україна в НАТО: прогноз Столтенберга

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація