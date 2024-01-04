У Байдена прокоментували можливість почати переговори про завершення війни в Україні

Західні ЗМІ поширюють інформацію про нібито готовність Путіна до переговорів про завершення війни.

У адміністрації президент Сполучених Штатів Джо Байдена заявили, що російський диктатор Путін не демонструє бажання почати переговори про завершення війни проти України.

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Таким чином координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував статтю видання The New York Times, у якій йшлося, що Путін нібито надсилає знаки про бажання почати переговори.

Кірбі зазначив, що Путін "зовсім не поводиться як людина, яка бажає вести переговори".

"Він робить усе можливе, щоб поставити українців на коліна", - зазначив американський чиновник.

Крім того, Кірбі нагадав, що Росія проводить масовані ракетні атаки по Україні, зокрема 29 грудня та 2 січня вона біла по цивільній інфраструктурі. Також Кремль намагається "використати зиму як зброю, атакувати їхню (українську, - Ред.) інфраструктуру".

Водночас за словами чиновника, Росія не здатна досягти значних успіхів на фронті. Також продовження війни впливає на здатність Росії відновлювати свої боєприпаси.

"Ми також знаємо, що він (Путін, - Ред.) все ще має значну кількість своїх повітряних сил, сухопутних сил і флоту... Коли вони (російські війська, - Ред.) вступають у бій з українськими силами на землі, вони не досягають великого успіху", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Байдена прокоментували чутки про тиск на Україну щодо миру з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав вісім основних досягнень 2023 року.

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