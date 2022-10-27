У Байдена прокоментували промову Путіна: "Не хоче, щоб Україна існувала як незалежна держава-нація"

У промові Путіна узагалі не було нічого нового, зізналася речниця Білого дому.

У Білому домі не побачили у промові президента Росії Володимира Путіна 27 жовтня нічого, що свідчило б про зміну стратегічних цілей Москви.

Про це речниця Білого дому Карін Жан-П’єр повідомила журналістам на брифінгу.

"Скажу про промову Путіна доволі просто: у ній узагалі не було нічого нового", – заявила вона.

"Вона не вказує, що стратегічні цілі Путіна змінилися. Він не хоче, щоб Україна існувала як незалежна держава-нація, і це очевидно щонайменше з того, що він почав неспровоковану війну в Україні", – пояснила речниця Білого дому.

Вона також запевнила у незмінності підходу США: "продовження підтримки України разом із іншими країнами світу, поки Росія веде цю жорстоку війну".

Що сказав Путін про Україну

Під час виступу на "Валдайському форумі" 27 жовтня Путін заявив, що війна проти України "була неминучою", проте сталося це "не з вини Москви". Диктатор натомість сказав, що РФ просто хотіла "захистити" "республіки" Донбасу.

Очільник Кремля знову звинуватив Україну у створенні "брудної бомби", але й запевнив, що нібито не планує застосовувати ядерну зброю проти держави.

Події на Майдані 2014 року Путін назвав "безглуздим держпереворотом"; сказав, що українці та росіяни – нібито один народ; сказав, що "справжнім гарантом української державності могла б бути лише Росія, яка й створила сьогоднішню Україну".

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