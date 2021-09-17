У Байдена з'явився підозрілий кашель: у Білому домі запевняють, що все під контролем

В адміністрації американського президента кажуть, що є багато причин для кашлю.
Напади кашлю у президента США Джо Байдена не є приводом для занепокоєння, адже главу Білого дому регулярно оглядає лікар.
Про це заявила прессекретарка американської адміністрації Джен Дженніфер Псакі, — пише "Інтерфакс".
Вона підкреслила, що є багато причин для кашлю, зокрема, щоб прочистити горло або в разі незначної застуди.
За її словами, американського лідера у всіх поїздках супроводжує лікар, який регулярно перевіряє його здоров'я. Тим більше скоро Байден планує пройти повний медогляд.
Зауважимо, що раніше в ряді американських ЗМІ і в соціальних мережах звернули увагу на дедалі частіші випадки кашлю у 78-річного Байдена.
На цьому тижні під час виступу на підтримку губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома президент США неодноразово покахикував і переривав свою промову. Користувачі в соцмережах припустили, що кашель може свідчити про якесь захворювання, інші ж пояснили покашлювання сухим повітрям або можливою алергією.
Американські журналісти ще в перші дні президентства Байдена помічали у нього кашель під час виступу. Тоді ж Байден повідомляв, що він страждає від гастроезофагеальної рефлюксної хвороби.
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