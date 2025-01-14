У Байдена запропонували ЄС і команді Трампа рішення, як посадити Путіна за стіл переговорів – CNN

Команда Дональда Трампа загалом підтримує таку стратегію, вважаючи, що це може прискорити завершення війни.

Адміністрація президента США Джо Байдена запропонувала Євросоюзу рішення щодо заморожених російських активів, яке має стати стимулом для РФ сісти за стіл переговорів. Команда новообраного президента Дональда Трампа загалом підтримує цю стратегію.

Про це повідомляє CNN.

Адміністрація Байдена запропонувала ЄС надійніше заблокувати 300 млрд дол. російських активів, які були заморожені після повномасштабного вторгнення до України. Ідея полягає в тому, щоб переказати ці кошти на новий рахунок, який можна буде розблокувати лише в межах мирної угоди. Очікується, що це повинно стимулювати Москву сісти за стіл переговорів.

Зазначається, що більшість заморожених російських активів зберігається у європейських банках, а частина залишається у банках США.

Високопосадовець з американської адміністрації сказав виданню, що арешт активів мав на меті надіслати просте повідомлення Росії: "Якщо ви хочете повернути свої гроші, вам доведеться прийти поговорити".

У статті повідомляється, що вищі посадовці з адміністрації Байдена тісно консультуються щодо цієї ідеї з командою Трампа. Зокрема, відбуваються консультації з кандидатом на посаду держсекретаря США Марко Рубіо та майбутнім радником із національної безпеки Майком Волцом.

Команда новообраного президента США загалом підтримує таку стратегію з російськими активами, вважаючи, що це може прискорити завершення війни.

"Оскільки до переходу влади у Вашингтоні залишаються лічені дні, європейці залишаються скептично налаштованими щодо конфіскації замороженої російської готівки, повідомили джерела CNN, що робить дуже малоймовірним те, що будь-яка угода буде укладена до того, як Трамп вступить на посаду", – йдеться у публікації.

До слова, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що чинна адміністрація на чолі з Байденом докладає зусиль для забезпечення найсильніших позицій в зовнішній політиці для наступної адміністрації Трампа, зокрема щодо України.

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