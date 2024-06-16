У Байдена заявили, що Путін попросив Китай не брати участі у мирному саміті у Швейцарії

Російський диктатор Путін просив Китай відмовитись від участі у Саміті миру, який проводиться у Швейцарії.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує AP.

"Очевидно те, що Китаю тут (на саміті миру у Швейцарії, - ред.) немає. І я припускаю, що їх тут немає, тому що Путін попросив їх не приїжджати, і вони зобов’язалися перед Путіним", — сказав Салліван.

Він зазначив, що це показує позицію Пекіна щодо російської агресії проти України.

"І я думаю, що це дещо говорить про позицію Китаю щодо війни Росії в Україні. Я думаю, що країни повинні звернути на це увагу", - сказав радник Байдена.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда прокоментував "мирну пропозицію" Володимира Путіна щодо початку так званих мирних переговорів з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що в ЄС гнівно прокоментували "мирні" заяви диктатора Путіна.

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