У Берліні пропонують записувати телефонні переговори Шольца та Путіна

Політики припускають, що канцлер міг умисно зволікати із передаванням озброєння.

Глава німецького Федерального архіву Міхаель Голман вважає, що варто записувати телефонні переговори канцлера Олафа Шольца та російського президента-диктатора ВолодимираПутіна.

Про це пише на Deutsche Welle.

Наголошується, що наразі телефонні розмови не записуються. Втім, таку практику вартувало б змінити, вважає Міхаель Голман.

Видання DW пише: наразі низка опозиційних політиків Німеччини припускають, що канцлер міг умисно зволікати із постачаннми озброєння до України через погрози очільника Кремля. "Сам Шольц погрози заперечував", - наголошує DW.

Нагадаємо, речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що Шольц продовжуватиме телефонувати Путіну. Мовляв, це є правильним, навіть незважаючи на відсутність будь-яких результатів.

До слова, днями прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков поскаржився, що президенти Франції та Німеччини уже тривалий час не ініціювали контакти з Володимиром Путіним. За словами Пєскова, незважаючи на заяви про готовність "підтримувати контакт", лідери Франції та Німеччини цього не роблять.

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